Все жилые дома в Каменске-Уральском подключат к теплу до конца сентября

Отопительный сезон в Каменске-Уральском стартовал 18 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 18 сентября стартовал очередной отопительный сезон. До 1 октября 2023 года тепло должно появиться во всех жилых домах и социальных учреждениях. Об этом со ссылкой на первого заместителя главы мэрии города Дмитрия Барашина пишет портал KU66.RU.

В первую очередь в Каменске-Уральском, как и других населенных пунктах, подключают больницы, поликлиники, детские сады и школы, а также административные учреждения. Далее по плану идет подключение жилых домов.

Часть домов и учреждений запитаны от Синарской ТЭЦ, часть – от газовой водогрейной котельной на Ленинском. Здесь нагрев теплоносителя начался 19 сентября.

Модульную котельную на Олимпике запустят 20 сентября. В поселке имени Чкалова ЦТП-6 также готов к запуску тепла.