В Екатеринбурге в сотне домов пройдет капитальный ремонт

За год будет отремонтировано больше 900 тысяч квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге капитально отремонтируют 775 домов к 2026 году. Из них 220 приведут в порядок уже в 2024 году. Постановление подписал мэр города Алексей Орлов. Об этом сообщило издание ЕАН.

Ремонт планируют провести в домах по переулкам Кыштымском, Сухумском, Чаадаева, Замятина, Красном и Коллективном. Также работы проведут по бульварам Сергея Есенина и Сиреневому. Помимо этого, строители проведут работы в зданиях по улицам Малышева, 8 Марта, Первомайской, Шейнкмана, Белинского, Искровцев, Саввы Белых, Агрономической, Аптекарской, Авиационной, Бажова, Профсоюзной, Славянской, Сухоложской, Бахчиванджи, Билимбаевской, Гурзуфской и другим.

Капитальный ремонт проведут и за пределами города: в поселке Исток, Совхозном и Шувакише. Планируется, что за год будет отремонтировано 979 748,97 кв. м жилья.

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