В Асбесте четвертые сутки ищут 14-летнюю девочку

В день пропажи девочка была одета в болоньевую жилетку черного цвета, черную спортивную кофту с капюшоном и голубые джинсы. Фото: МО МВД «Асбестовский»

В Асбесте несколько суток ищут 14-летнюю девочку. Днем 15 сентября Виктория Цыганкова ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в МО МВД «Асбестовский».

- Приметы - рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные до плеч, нос прямой, губы толстые, глаза зеленые, - рассказали в полиции.

В день пропажи девочка была одета в болоньевую жилетку черного цвета, черную спортивную кофту с капюшоном и голубые джинсы. На ногах у Виктории были обуты белые кроссовки.

Сейчас поисками девочки занимаются сотрудники асбестовской полиции. Если вам известно, где может находиться Виктория Цыганкова, сообщите об этом по номеру 8(34365) 2-04-02 или 8(34365) 2-03-27.

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