Екатеринбурженка победила в кулинарном шоу «Битва шефов»

Анастасия увлекается фуд-съемкой и проводит кулинарные мастер-классы. Фото: телеканал «Пятница»

Блогер из Екатеринбурга приняла участие в «Битве шефов». Анастасия Луконина победила в кулинарном шоу на «Пятнице». Эфир вышел 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Женщина принесла для именитых шефов страны Константина Ивлева и Рената Агзамова пастуший пирог. 31-летней екатеринбурженке удалось удивить поваров. Она прошла кастинг. В дальнейшем Анастасия с успехом проходила все этапы шоу.

- Перед съемками я спала ровно два часа. В 02:00 я закончила готовить, в 04:00 уже встала. Мы собирались с подругой и ехали из Лобни до съемочной площадки. Честно, я думала, сдохну, но адреналин нормально так взбодрил. Я до конца не верила! – поделилась екатеринбурженка в социальных сетях.

Анастасия увлекается фуд-съемкой и проводит кулинарные мастер-классы. Также она ведет блог о готовке.

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