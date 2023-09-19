Екатеринбург получит 65 новых автобусов

Алексей Орлов рассказал о транспортной доступности в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге регулярно обновляется общественный транспорт. До 1 февраля 2024 года автопарк пополнится на 65 автобусов. Руководство города намерено приобрести еще 30 автобусов на дизельном топливе, каждый из которых рассчитан минимум на 90 мест. Сейчас готовится конкурсная документация, в течение месяца будет объявлена закупка транспорта.

- Новая техника прибудет в Екатеринбург до 1 февраля будущего года, ее задействуют для обслуживания отделенных территорий столицы Среднего Урала - в поселках Медный, Калиновский, Горный Щит, Шабровский, а также на Изоплите, - рассказывает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Автопарк пополнят благодаря выделению городу специальных казначейских кредитов. Постановление об этом подписано в региональном правительстве буквально на днях.

Кроме этого, во второй декаде сентября парк «Гортранса» пополнился на 35 автобусов большой вместимости. Таким образом, к февралю 2024 года на маршрутах уральской столицы будут курсировать 65 новых автобусов.

Также к 300-летию Екатеринбурга для города закупили 50 новых троллейбусов взамен устаревших морально и физически угловатых машин. Подарок для города обошелся в полтора миллиарда рублей.

Кроме этого до 31 декабря проезд в общественном транспорте Екатеринбурга по банковским картам «Мир» и «Уралочка», загруженным в смартфон, стал дешевле на 8 рублей.

- Уверен, что горожане будут рады такому подарку в год 300-летия столицы Урала, и воспользуются транспортными услугами в полном объеме, - говорит Алексей Орлов.

Акция действует на поездки в метро и наземном общественном транспорте, оборудованном терминалами для приема бесконтактных банковских карт.