В Екатеринбург съехались больше 1,3 тысяч спортсменов на соревнования по каратэ

Цель состязаний – пропаганда здорового образа жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбург съехались больше 1,3 тысяч спортсменов. Причиной тому стали 20-ые соревнования по каратэ «Малахитовый пояс», сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

Состязания проходили с 15 по 17 сентября. В свердловскую столицу приехали представители 25 субъектов страны. На четырех татами сражались и мужчины, и женщины. А возраст участников начинался с семи лет.

- В каждом регионе проходили соревнования первенства области, там отбирали лучших. Здесь выступают ребята серьезные, титулованные, чемпионы России, Европы, призеры международных турниров, – президент Всероссийской федерации Дзесинмон Сергей Казанцев.

Соревнования проводятся 20 лет. В них принимали участие несколько поколений успешных каратистов. Цель состязаний – пропаганда здорового образа жизни.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru