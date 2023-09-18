В Екатеринбурге школьники на электросамокате ехали по дороге и попали под машину

В Екатеринбурге машина снесла двух школьников, которые на одном электросамокате пересекали дорогу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Улице Готвальда в Екатеринбурге машина снесла двух школьников, которые на одном электросамокате пересекали дорогу. Авария произошла вечером 18 сентября. Дети поехали по пешеходному переходу через четырехполосную дорогу на красный свет не спешившись с СИМ, водитель сбил их, когда поворачивал с улицы Бебеля на Готвальда.
- В настоящий момент дети доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь, - сообщает ГИБДД Свердловской области.
Детей сбил 36-летний мужчина на Chevrolet Lacetti со стажем вождения 16 лет.
Информацию по данному факту обещают направить в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей в части соблюдения ПДД.
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