В Екатеринбурге школьники на электросамокате ехали по дороге и попали под машину

В Екатеринбурге машина снесла двух школьников, которые на одном электросамокате пересекали дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Улице Готвальда в Екатеринбурге машина снесла двух школьников, которые на одном электросамокате пересекали дорогу. Авария произошла вечером 18 сентября. Дети поехали по пешеходному переходу через четырехполосную дорогу на красный свет не спешившись с СИМ, водитель сбил их, когда поворачивал с улицы Бебеля на Готвальда.

- В настоящий момент дети доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

Детей сбил 36-летний мужчина на Chevrolet Lacetti со стажем вождения 16 лет.

Информацию по данному факту обещают направить в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей в части соблюдения ПДД.

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