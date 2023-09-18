Мишустин пригласил делегацию Узбекистана на выставку в Екатеринбург

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил делегацию Узбекистана в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил делегацию Узбекистана в Екатеринбург. Он рассчитывает участие зарубежных гостей в промышленной выставке «Иннопром». Об этом он сообщил во время четвертого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

- Для совершенствования промышленной политики рассчитываем на участие Узбекистана в российской выставке «Иннопром», которая пройдёт следующим летом традиционно в Екатеринбурге, - сообщается в стенограмме заседания на сайте Правительства РФ.

Помимо «Иннопрома», планируется, что делегация посетит и Международную выставку-форум «Россия», но уже в Москве.

Премьер-министр считает, что такие площадки востребованы для обмена лучшими практиками, заключения контрактов и продвижения продукции.

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