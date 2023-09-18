Свердловские атлеты установили мировые рекорды в Узбекистане

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В узбекском городе Хива прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Свердловские спортсмены не только успешно выступили, принеся российской сборной 5 золотых медалей, но и установили мировые рекорды. В соревнованиях участвовали 560 атлетов из 26 стран мира.

Средний Урал в Хиве представляли три спортсмена Владислав Хвостов из поселка Черемыш (Камышловский район), Елизавета Белевич из Талицы и Михаил Квашнин из села Боровлянского (Пышминский район). Последний работает в свердловском Главке МЧС и является девятикратным чемпионом мира.

Хвостов выступал в весовой категории до 58 кг среди юношей до 18 лет. Он участвовал в тройном зачете: толчке, рывке и двоеборье. Ему удалось толкнуть 24-килограммовую гирю 153 раза и совершить 213 подъемов в рывке, что принесло уральцу 259,5 очка в двоеборье.

- Для Хвостова все три результата стали не только «золотыми», но и превысили предыдущие мировые рекорды, - цитирует тренера свердловчан Александра Чагаева Департамент информполитики региона.

Белевич также участвовала в возрастной категории до 18 лет среди атлеток до 63 кг. Она подняла 16-килограммовую гирю 256 раз.

«Результат Елизаветы Белевич оказался лучшим в абсолютной весовой категории и новым рекордом мира среди девушек до 18 лет», – добавил Чагаев.

Квашнин выступал среди спортсменов весом до 78 кг. В рывке ему удалось поднять гирю весом в 32 кг 214 раз, а в толчке – 142 раза. Результат принес свердловчанину 249 очков и новый мировой рекорд.