В Екатеринбурге полицейские рассказали пенсионерам, как защититься от мошенников

Полицейские и работники почты проводят профилактические рейды

Полицейские и работники почты рассказали пенсионерам, как защититься от мошенников. В Екатеринбурге проводят профилактические рейды.

По мнению специалистов, жертвой может стать любой человек. Но люди преклонного возраста попадаются на телефонные уловки чаще всего.

Чтобы донести информацию до всех жителей, полиция привлекла работников почты. Это поможет оптимизировать процесс, чтобы профилактика мошенничества прошла успешно.

- В силу специфики своей деятельности эти люди знают пожилых жителей города, общаются с престарелыми гражданами и пользуются их доверием - сообщили УМВД России по Екатеринбургу.

Люди преклонного возраста попадаются на телефонные уловки чаще всего

Полиция предупреждает, что пожилым гражданам следует быть бдительными и не допускать к себе домой посторонних ни под каким предлогом. При поступлении сомнительных и тревожных звонков от лжеполицейских или "родственников" с просьбой передать деньги, нужно сразу перезвонить родным и уточнить информацию. Также стоит рассказать о видах мошенничества своим близким и быть на связи с пожилыми родителями.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru