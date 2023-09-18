Екатеринбуржец стал председателем молодежного парламента при Госдуме

Артем Николаев пошел на повышение. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

18 сентября в Государственной Думе прошло первое заседание Молодежного парламента нового созыва. Представители структуры избрали председателя, которым стал екатеринбуржец Артем Николаев. Молодежный парламент выбрал Николаева практически единогласно – 290 из 292 голосов в поддержку кандидатуры.

– Молодежный парламент - подспорье для депутатов Госдумы. Нам нужно помогать выявлять проблематику «на земле», искать возможные решения и давать развернутые предложения депутатам для законодательной проработки, – говорит Артем Николаев.

Напомним, что Артем Николаев входит в партию большинства, в качестве добровольца он принимал участие в СВО. В Екатеринбурге он управляет молодежной политикой в мэрии.