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НовостиПолитика18 сентября 2023 12:44

Екатеринбуржец стал председателем молодежного парламента при Госдуме

Пост занял начальник управления молодежной политики Екатеринбурга Артем Николаев
Егор СОЛОВЬЕВ
Артем Николаев пошел на повышение. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Артем Николаев пошел на повышение. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

18 сентября в Государственной Думе прошло первое заседание Молодежного парламента нового созыва. Представители структуры избрали председателя, которым стал екатеринбуржец Артем Николаев. Молодежный парламент выбрал Николаева практически единогласно – 290 из 292 голосов в поддержку кандидатуры.

– Молодежный парламент - подспорье для депутатов Госдумы. Нам нужно помогать выявлять проблематику «на земле», искать возможные решения и давать развернутые предложения депутатам для законодательной проработки, – говорит Артем Николаев.

Напомним, что Артем Николаев входит в партию большинства, в качестве добровольца он принимал участие в СВО. В Екатеринбурге он управляет молодежной политикой в мэрии.