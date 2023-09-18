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НовостиНедвижимость18 сентября 2023 12:27

В Каменске-Уральском обновили дворы и общественные пространства

Работы на этот год подходят к концу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В уральских городах продолжается благоустройство общественных территорий

В уральских городах продолжается благоустройство общественных территорий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в 2023 году обновили шесть дворовых территорий и общественных пространства. Об этом пишет портал KU66.RU.

Две дворовые площадки оборудовали в Красногорском районе, в конце сентября будет открыт после капитального ремонта еще один. Продолжатся работы по обустройству территории в Байновском саду, возле ДК «Металлург» в этом месяце завершат второй этап благоустройства.

На Набережной продолжают монтировать световой тоннель, а также устанавливают арт-объекты и элементы иллюминации.

Отметим, что работы по благоустройству завершаются в десятках муниципалитетах Свердловской области. Так, например, в Екатеринбурге идет обновление парка имени Энгельса.