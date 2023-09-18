В Каменске-Уральском обновили дворы и общественные пространства

В уральских городах продолжается благоустройство общественных территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в 2023 году обновили шесть дворовых территорий и общественных пространства. Об этом пишет портал KU66.RU.

Две дворовые площадки оборудовали в Красногорском районе, в конце сентября будет открыт после капитального ремонта еще один. Продолжатся работы по обустройству территории в Байновском саду, возле ДК «Металлург» в этом месяце завершат второй этап благоустройства.

На Набережной продолжают монтировать световой тоннель, а также устанавливают арт-объекты и элементы иллюминации.

Отметим, что работы по благоустройству завершаются в десятках муниципалитетах Свердловской области. Так, например, в Екатеринбурге идет обновление парка имени Энгельса.