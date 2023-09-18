Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНа здоровье18 сентября 2023 12:12

На туберкулезный диспансер в Первоуральске потратят 400 миллионов рублей

Здесь проведут капитальный ремонт
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На ремонт учреждения потратят огромные деньги

На ремонт учреждения потратят огромные деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт туберкулезного диспансера в Первоуральске направили 400 миллионов рублей. Деньги возьмут из бюджета Свердловской области. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Капремонт туберкулезного диспансера стартует в Первоуральске по личному поручению губернатора Евгения Куйвашева, - рассказывают в Департаменте информполитики региона.

Часть денег направят на приобретение оборудования, мебели и благоустройство территории медицинского учреждения.

После ремонта в диспансере откроют пять участков с плановой посещаемостью от 20 тысяч пациентов в год. Здесь же будет работать детские отделение на 8 тысяч посещений в год, дневной стационар, кабинет диагностики, два фтизиатрических отделения.