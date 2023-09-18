На туберкулезный диспансер в Первоуральске потратят 400 миллионов рублей

На ремонт учреждения потратят огромные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт туберкулезного диспансера в Первоуральске направили 400 миллионов рублей. Деньги возьмут из бюджета Свердловской области. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Капремонт туберкулезного диспансера стартует в Первоуральске по личному поручению губернатора Евгения Куйвашева, - рассказывают в Департаменте информполитики региона.

Часть денег направят на приобретение оборудования, мебели и благоустройство территории медицинского учреждения.

После ремонта в диспансере откроют пять участков с плановой посещаемостью от 20 тысяч пациентов в год. Здесь же будет работать детские отделение на 8 тысяч посещений в год, дневной стационар, кабинет диагностики, два фтизиатрических отделения.