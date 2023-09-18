В Екатеринбурге состоится фестиваль документального кино «Россия»

Фестиваль будет посвящен теме учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «Россия». Мероприятие состоится со 2 по 7 сентября. Оно будет посвящено теме учителей. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

За время прохождения мероприятия в городе состоятся показы фильмов и встречи режиссеров со школьниками и студентами. Посмотреть кино смогут в 12 учебных учреждениях города. Помимо этого, в Доме кино пройдут показы фильмов и состоятся мастер-классы для учителей.

- 34-й фестиваль ставит перед собой задачу вернуть воспитательную значимость процессу просмотра качественного современного документального кино, - отметили организаторы «России».

Помимо этого, цель фестиваля сделать очевидным факт пользы просмотра кино. А для этого картины должны запоминающимися и осмысленными.

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