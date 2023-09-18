Свердловская область заняла 63 место среди регионов по ЗОЖ

Не все уральцы склонны к здоровому образу жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла 63 место среди регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни в 2022 году. Такими результатами поделились аналитики РИА Новости.

Всего в перечень вошли 85 регионов. При расчете рейтингового балла учитывается ряд показателей – доля занимающихся спортом жителей региона, уровни потребления алкоголя и табачных изделий, объем совершенных в состоянии опьянения преступлений. Роль играет и доля граждан, задействованных на вредных и опасных производствах.

Так, в 2022 году Свердловская область получила 57 баллов ровно. Годом ранее показатель приверженности ЗОЖ был ниже – 56,1 балла. Расчет строился на усредненных показателях за последние три года.

– Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый год подряд становятся регионы юга России. По итогам 2022-го три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области, – отметили аналитики.

Лучшие результаты в УрФО зафиксированы в Тюменской (42 место) и Курганской (49 место) областях. За ними с сильным отрывом следуют Югра (60 место) и Челябинская область. Замыкает рейтинг ЗОЖ Ямал – регион занял 77 строчку.

Исследователи опирались на данные Росстата, Генеральной прокуратуры и Министерства спорта РФ.