На ВИЗ-Стали стартовала кампания по профилактике гриппа у сотрудников

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала прививочная кампания против гриппа. Сотрудники завода могут бесплатно получить вакцину «Совигрипп». Препарат разработан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения с учетом ежегодно меняющегося штамма гриппа и обеспечивает иммунитет от гриппа на 8-12 месяцев. Также у металлургов есть возможность бесплатно привиться от пневмококковой инфекции.

Иммунизация пройдет с сентября по ноябрь и обеспечит защиту от инфекции в сезон эпидемии, позволит избежать тяжелых форм заболевания и осложнений. Пройти вакцинацию в здравпункте завода могут все работники предприятия в удобное для них время без отрыва от производства.

Прививочная кампания на ВИЗ-Стали проводится ежегодно и охватывает до 90% сотрудников. Она направлена на защиту не только от гриппа, но и от других инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка и т.д.

ВИЗ-Сталь проводит большой комплекс мероприятий для укрепления здоровья металлургов: организует профилактические осмотры, в том числе по ДМС, направляет сотрудников на санаторно-курортное лечение в российских здравницах, развивает корпоративный спорт. В заводском здравпункте помимо вакцинации, можно пройти бесплатное физиотерапевтическое лечение и получить консультации медицинских специалистов. В общей сложности на оздоровительные программы в 2023 году компания направит свыше 20 млн рублей.