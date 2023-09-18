В свердловской деревне в аварии погиб пассажир мотоблока

Водитель мотоблока был пьян. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области произошла смертельная авария. Рядом с деревней Гайна столкнулись Daewoo Nexia и мотоблок с кузовом. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 37-летний гражданин Таджикистана на иномарке ехал со стороны поселка Уфимский в сторону Ачита. Водитель не учел скорость, дорожные и метеорологические условия из-за чего влетел в мотоблок.

- В результате столкновения водитель мотоблока 62-летний мужчина и 73-летняя женщина, пассажир мотоблока, доставлены в городскую больницу г. Красноуфимска. На следующий день женщина скончалась от полученных травм, - пояснили в ГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторам удалось выяснить, что водитель мотоблока на момент аварии был пьян. Алкотестер показал, что в выдыхаемом воздухе содержался алкоголь.

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