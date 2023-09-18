Житель Югры поймал редкую рыбу и пошел под суд

Суд поставит точку в деле о вылове ценной рыбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе в суд направили уголовное дело о незаконном вылове одного экземпляра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 40-летнего мужчины из Октябрьского района, который незаконно добыл ценные водные биоресурсы на сумму в 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, в феврале прошлого года мужчина на Оби при помощи запрещенной сети поймал сибирского осетра. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.

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