Названы самые аварийные трассы на Среднем Урале

С 2021 по 2023 год на Тюменском тракте произошло 223 аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны самые аварийные дороги в Свердловской области. Рейтинг по числу смертей возглавил Тюменский тракт. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции региона.

С 2021 по 2023 год на Тюменском тракте произошло 223 аварии. В них пострадало 289 человек, погибло – 74. С годами столкновений становится меньше, поскольку над качеством дороги продолжают работать. В ее реконструкцию будет вложено 34 миллиарда рублей.

На втором месте рейтинга разместился Серовский тракт. За три года на дороге произошло 253 аварии. В них пострадало – 394 человека, а погибло - 68. На дороге водители часто вылетают на обочину. На трассе ежегодно ведут работы.

На Пермском тракте с 2021 по 2023 год случилось 185 ДТП, в них погибло 56 человек. На данный момент на дороге проводят ремонтные работы. На Режевском тракте ДТП происходят из-за узкой проезжей части. За три года там погибло 19 человек в 112 авариях.

Аварийной назвали и трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган. С 2021 года по наши дни там случилось 55 ДТП. В столкновениях погибло 14 человек.

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