Школьник из Югры получил медаль МЧС

Мальчик потушил дверь и дождался пожарных Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС России наградило медалью «За содружество во имя спасения» девятилетнего школьника из города Белоярский Югры Ивана Дмитриева. Мальчик получил награду за правильные и смелые действия во время пожара.

ЧП произошло в этом году в одной из квартир в доме №18 в квартале Молодежный. Мальчик был дома один, когда почувствовал запах дыма. Ребенок вышел из квартиры, но тамбур был заполнен дымом, так как горела входная дверь. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Ваня взял находившийся дома огнетушитель, потушил входную дверь изнутри квартиры, после чего дождался пожарных. Эти действия спасли мальчику жизнь и не дали огню выжечь квартиру.

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