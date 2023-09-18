В Свердловской области возникла острая нехватка дворников, поваров и кондитеров

На Среднем Урале сохраняется кадровый голод
Фото: Мария ЛЕНЦ
Свердловская область страдает от дефицита кадров. Особенная нехватка рабочих в сфере обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.
- Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в Свердловской области возглавили дворники (на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров), а также повара и администраторы магазинов (по 0,8 резюме на вакансию), - пояснили в компании.
Также среди наиболее актуальных вакансий – врачи, автослесари, уборщики, токари и разнорабочие. На них приходится не больше одного резюме. Чуть лучше обстоят дела на позиции фармацевта, сварщика, автомойщика и маляра.
На Среднем Урале сохраняется кадровый голод. В августе 2022 года на одну вакансию приходилось четыре резюме, на данный момент этот показатель снился до 2,5.
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