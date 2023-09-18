ВИЗ-Сталь поздравила ветерана завода со 100-летним юбилеем

15 сентября отметил 100-летний юбилей Николай Власов, участник Великой Отечественной войны, ветеран ВИЗа и ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

15 сентября отметил 100-летний юбилей Николай Власов, участник Великой Отечественной войны, ветеран ВИЗа и ВИЗ-Стали (предприятия Группы НЛМК). В чествовании легендарного визовца приняли участие генеральный директор ВИЗ-Стали Борис Паршаков и генеральный директор ВИЗа Евгений Доронин. Они поздравили юбиляра, вручили памятные подарки и цветы, передали благодарность и добрые пожелания от производственных коллективов.

Николай Спиридонович пришел на Верх-Исетский завод в 1947 году после демобилизации и проработал на предприятии 50 лет. Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Николай Спиридонович пришел на Верх-Исетский завод в 1947 году после демобилизации и проработал на предприятии 50 лет. Он прошел трудовой путь с должности токаря до начальника смены. После официального выхода на пенсию еще несколько лет работал в цехе холодной прокатки ВИЗ-Стали. За добросовестный многолетний труд награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня Николай Власов — один из самых активных участников проектов заводской ветеранской организации, связанных с передачей трудовых и исторических традиций предприятий подрастающему поколению и молодым металлургам. Поздравляя ветерана, руководители ВИЗа и ВИЗ-Стали поблагодарили его за вклад в развитие завода, активность и жизнелюбие. В свою очередь, Николай Спиридонович выразил благодарность родному предприятию, которое не забывает его и оказывает помощь в любых жизненных ситуациях.

Николай Власов на выставке работ ветеранов. Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Поддержка заслуженных визовцев входит в число приоритетных направлением социальной политики предприятий Группы НЛМК. На учете в заводской ветеранской организации состоит около 1200 человек. Для них работает горячая линия, которая принимает заявки на оказание любых видов помощи со стороны волонтеров и социальной службы завода. ВИЗ-Сталь и ВИЗ предоставляют ветеранам бесплатные путевки в санатории-профилактории, оказывают материальную помощь, помогают с оплатой лечения и т.д. Для пенсионеров организуют творческие конкурсы, спартакиады, экскурсии на завод, встречи с молодыми металлургами и т. д.