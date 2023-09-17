В Каменске-Уральском 10-летние мальчики избили сверстника

Следователи изучают информацию об избиении ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском следователи проверяют информацию о драке, во время которой два 10-летних мальчика жестоко избили своего сверстника.

- По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе дома по улице Парковой, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Каменску-Уральскому ищут очевидцев, а также выясняют степень тяжести вреда, причиненного ребенку. Также изучаются причины драки. После этого СКР дал правовую оценку криминальному инциденту.