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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 7:57

В Каменске-Уральском 10-летние мальчики избили сверстника

СКР проверяет сообщение о жестокой детской драке в Каменске-Уральском
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Следователи изучают информацию об избиении ребенка

Следователи изучают информацию об избиении ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском следователи проверяют информацию о драке, во время которой два 10-летних мальчика жестоко избили своего сверстника.

- По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе дома по улице Парковой, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Каменску-Уральскому ищут очевидцев, а также выясняют степень тяжести вреда, причиненного ребенку. Также изучаются причины драки. После этого СКР дал правовую оценку криминальному инциденту.