Премьер Мишустин выделил Уралу на модульные гостиницы 87 млн рублей

На федеральные деньги в Свердловской области будут развивать сеть модульных гостиниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 87,8 миллиона рублей на создание модульных гостиниц - глэмпингов в Свердловской области. Деньги выделили в рамках национально проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по заявке губернатора Евгения Куйвашева.

Весной этого года Свердловская область привлекла для создания модульных гостиниц 285 миллионов рублей, сейчас регионам решено направить дополнительные деньги по весеннему конкурсу. Общая сумма на эти цели в 2024 году для Свердловской области составила 373 миллиона рублей.

Отметим, что всего в этом году Свердловская область по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получила субсидии на сумму в 590 миллионов рублей. Их направили на возведение глэмпингов в 14 муниципалитетов.