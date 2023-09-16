В Екатеринбурге установили 13 скамеек и 36 урн из переработанного пластика

В Железнодорожном районе Екатеринбурга установили 13 скамеек и 36 урн из переработанного пластика. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга установили 13 скамеек и 36 урн из переработанного пластика. Уличная мебель появилась в сквере на пересечении улиц Еремина и Мельковской, вдоль улицы Свердлова, у Дома музыки и здания железнодорожного дорожно-эксплуатационного управления.

- Переработка твёрдых бытовых отходов и вторичное использование сырья – один из приоритетов нацпроекта «Экология», - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Внешне урны и скамейки похожи на деревянные, однако, они изготовлены на 40% из пластика и на 60% из песка, что делает их антивандальными. На изготовление уличной мебели ушло 1,7 тонны вторичного пластика, это бахилы, файлы, пакеты, пластиковые крышки, одноразовая посуда.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru