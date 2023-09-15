Пьяный водитель Краснотурьинска устроил ДТП, в котором пострадала пассажирка

Мужчина не справился с управлением Гранты и влетел в дом, от сильного удара, машина перевернулась. Фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 15 сентября в Краснотурьинске пьяный водитель совершил ДТП. Мужчина не справился с управлением Гранты и влетел в дом. От сильного удара, машина перевернулась. 54-летний мужчина двигался из Краснотурьинска в сторону поселка Рудничный, но его поездка получилась с приключениями.

- В результате ДТП пассажир, 45-летняя женщина, получила различные травмы, с которыми доставлена в Краснотурьинскую городскую больницу для получения медицинской помощи, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

Полицейские провели медицинское освидетельствование и удостоверились, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора составили 1,270 мг/л выдыхаемого воздуха.

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