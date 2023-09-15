В ДТП под Заречным пострадала беременная женщина

Недалеко от Заречного произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. Фото: ГИБДД Свердловской области

Недалеко от Заречного произошло ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. Днем 15 сентября она ехала по трассе Белоярский - Асбест, когда 79-летний мужчина на Renault при развороте не уступил ей дорогу. 39-летняя женщина находящаяся за рулем Kia Rio оказалась беременной на 12 неделе.

- В результате ДТП беременная, находящаяся за рулем, и пассажир - 65-летняя женщина, получили ранения различной степени тяжести. После оказания помощи медиками обе отпущены домой, у беременной женщины травм, угрожающих жизни будущего малыша, не выявлено, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

Мужчина, который решил развернуться с правой обочины, не учел во внимание скорость движения Kia Rio и начал маневр. Его водительский стаж составляет 52 года, ранее к административной ответственности он не привлекался.

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