Для студентов УрФУ запустят дополнительные электрички из Кольцово

Дополнительные рейсы запустят с 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 сентября начнут курсировать дополнительные электропоезда сообщением аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. Это сделано для того, чтобы студентам и преподавателям было удобно добираться до Уральского федерального университета из Новокольцовского кампуса и обратно. На этом направлении будут курсировать обычные электрички и «Ласточки».

Дополнительные рейсы будут курсировать с понедельника по субботу с остановками на станциях Шарташ и Первомайская. Время в пути составит 23 минуты. На Первомайской электрички будут стоять 5-6 минут.

Расписание дополнительных рейсов электропоездов для студентов и преподавателей УрФУ

Также скорректировано расписание ежедневной городской электрички сообщением аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. Теперь с 18 числа он будет отправляться в 9 часов 6 минут, то есть на 37 минут позже, на станцию Первомайскую будет прибывать в 9 часов 35 минут, а на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибудет в 9 часов 44 минуты, то есть на 40 минут позже.

Стоимость проезда по всему маршруту составит 35 рублей, для студентов и школьников в период с 1 сентября по 15 июня – 17,5 рубля.