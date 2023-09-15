В Екатеринбурге освятили пансионат для онкобольных детей

Митрополит Евгений передал учреждению иконы. Фото: Фонд Святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации детей с онкологией.

По словам главы митрополии, во время болезни дети понимают свое бессилие в ситуации и даже врачи разводят руками, поэтому вся надежда – на Бога.

- Такое свидетельство очень дорого, потому что Бог действительно помогает, - рассказывает митрополит Евгений.

На открытии учреждения владыка передал главному врачу Областной детской клинической больницы Олегу Аверьянову иконы царской семьи и врача Евгения Боткина. В каждой палате пансионата будут образы Пресвятой Богородицы и других святых.

Пансионат открыли в августе этого года для повышения эффективности реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.