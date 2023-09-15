За лето 2023 больше 65 тысяч свердловских детей отдохнули в лагерях

Всего в летний период работали 186 учреждений, в их числе 20 загородных и 171 городской лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето 2023 года больше 65 тысяч свердловских детей съездили в лагеря. Популярность оздоровительного отдыха в регионе растет с каждым годом. Об этом сообщила начальник Департамента образования Администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Всего в летний период работали 186 учреждений, в их числе 20 загородных и 171 городской лагеря. Около 26 тысяч ребят посетили загородные учреждения, больше 31 тысячи детей - лагеря с дневным пребываниям. Также 7,1 тысячи свердловчан съездили в санатории. Помимо этого 1,5 тысячи ребят отдохнули на побережье Черного моря.

- Популярность лагерей Екатеринбурга постоянно растет. За последние два года количество заявок на участие в оздоровительной кампании выросло вдвое и составило почти 96,5 тысяч, - отметила Шевченко.

Лагеря региона продолжают каждый год расширятся и улучшаться. Ожидается, что в скором времени в двух загородных учреждениях появятся четыре новых спальных корпуса на 200 мест.

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