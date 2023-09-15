В Екатеринбурге с 1 октября поднимут зарплату бюджетникам

Оклады работников муниципальных учреждений вырастут на 10,9 процента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 октября поднимут зарплату работникам муниципальных учреждений. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

- С 1 октября увеличить должностные оклады работников муниципальных учреждений на 10,9 процента, - указано в документе.

Напомним, ранее мы писали, что зарплату повысили свердловским чиновникам. Госслужащие региона станут получать в 1,109 раза больше. Соответствующий приказ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

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