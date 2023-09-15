Мандаты новому составу гордумы Екатеринбурга вручат 18 сентября

Гордума приступит к работе в новом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мандаты VIII составу городской думы Екатеринбурга, избранному 9 и 10 сентября 2023 года, вручат на торжественной церемонии 18 сентября. Об этом пишет портал ЕАН.

Мероприятие проведут в Доме Севастьянова, в церемонии примут участие полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что в гордуму Екатеринбурга в этот раз прошли представители всех шести партий, принявших участие в выборах. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Яблоко» и «Новые люди».

В этот раз в Единый день голосования отдать свой голос можно было лично на избирательном участке или онлайн через портал госуслуг.