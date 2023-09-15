В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за некачественный товар

Потребителям напомнили об их правах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора дали советы жителям Ямало-Ненецкого автономного округа по поводу того, как вернуть деньги за некачественный товар. Эксперты говорят, что деньги можно вернуть не только за плохой холодильник и одежду с браком, но и даже за слипшиеся до размораживания пельмени. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как вернуть деньги за некачественный товар

1. Составить претензию продавцу. Бланк можно скачать из Интернета, либо написать от руки в свободной форме. В документе надо указать обнаруженные недостатки и вариант обмены этого товара – деньги или другой товар. Чек прикладывать не обязательно. Надо попросить продавца поставить отметку о получении на вашем экземпляре, либо отправить претензию заказным письмом.

2. Продавец обязан провести замену товара в течение семи дней. Если же будет назначена экспертиза, то срок увеличится до 20 дней, максимальный срок – не более месяца. Но для жителей северных территорий сюда нужно прибавить срок доставки товара.

3. Если срок замены товара более семи дней, то продавец обязан бесплатно предоставить покупателю во временное пользование аналог. Есть исключения, например, мебель, автомобили, средства личной гигиены и др.

4. Если эти правила продавец не стал соблюдать, то смело идите с жалобой в Роспотребнадзор.