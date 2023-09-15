Жители Екатеринбурга впервые увидят комету Нишимура

Комета сближается с Землей раз в 200 лет. Фото: нейросеть Кандинский 2.2

В сентябре 2023 года жители Екатеринбурга и Свердловской области впервые смогут увидеть комету Нишимура, которая пролетает мимо Земли раз в 200 лет. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В настоящее время комета находится в созвездии Рака. Тело достигло звездной величины 5,9 и стало ярче. Хвост кометы сейчас составляет 20 угловых секунд.

- Комету Нишимура можно наблюдать в небольшой бинокль в течение нескольких часов до рассвета, - рассказывают ученые.

Лучше всего комету будет видно в ночь на 17 сентября, когда она пройдет близко к Солнцу, ее можно будет наблюдать в созвездии Девы.

Отметим, что эту комету в начале августа 2023 года открыл японский ученый Хидео Нишимура.