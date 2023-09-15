Студенты УрФУ пожаловались на грядущие массововые отчисления

Отчислять планируют должников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студенты Уральского федерального университета пожаловались на массовые отчисления. Такие меры грозят учащимся с 18 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Интересный Екатеринбург»
- На стендах учебного заведения появилась информация, что выгонять будут с 18 сентября даже студентов, имеющих задолженность по одному предмету. Ученики переживают, что за несколько дней сдать экзамены практически нереально, - делятся взволнованные студенты.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации материала ответа не поступало.
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