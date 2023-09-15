Прокуратура объявила предостережения «Екатеринбургэнерго» и «Гортрансу»

Компании накопили долги перед поставщиками энергоресурсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения закона «Екатеринбургэнерго» и «Гортрансу» после совещания. Все дело в том, что компании накопили долги перед поставщиками энергоресурсов.

- В прокуратуре Свердловской области состоялось межведомственное совещание под председательством заместителя прокурора области Александра Юровских о состоянии законности в сфере расчетов за топливно-энергетические ресурсы, - рассказали в ведомстве.

Отметается, что предприятия ЖКХ копят долги, в том числе из-за задолженностей перед ними потребителей, отсутствия системной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, а также из-за недобросовестных действий руководителей отдельных управляющих компаний.

Особое внимание на совещании уделено вопросам своевременного оказания финансовой поддержки коммунальным предприятиям со стороны органов власти региона и местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕМУП «Гортранс» погасило часть задолженности перед АО «ЕЭнС». Сейчас в суде рассматриваются 2 исковых требования на общую сумму 48 млн руб. за потребленную электроэнергию в мае и июне этого года.

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