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НовостиНедвижимость15 сентября 2023 6:33

Для жителей трех уральских городов установят отдельный мусорный тариф

Эти населенные пункты будет обслуживать отдельный региональный оператор
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Объекты по сортировке и утилизации мусора появятся под Верхней Пышмой

Объекты по сортировке и утилизации мусора появятся под Верхней Пышмой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского планируют установить отдельный тариф на сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Для этого в Свердловской области будет создан еще один, четвертый, региональный оператор по обращению с ТКО. Об этих планах регионального правительства со ссылкой на замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова пишет ИА «Уральский меридиан».

Обслуживать эти три города будет новый полигон ГКО и мусоросортировочный комплекс, который планируют построить власти. Для обслуживания Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского создадут отдельное административно-производственное объединение. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Точная информация о новом АПО-4 в схеме отсутствует. Мы решили обозначить вектор дальнейшего развития. Сейчас работа с бенефициарами только в начале, – уточняет Егор Свалов.