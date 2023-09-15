Для жителей трех уральских городов установят отдельный мусорный тариф

Объекты по сортировке и утилизации мусора появятся под Верхней Пышмой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского планируют установить отдельный тариф на сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Для этого в Свердловской области будет создан еще один, четвертый, региональный оператор по обращению с ТКО. Об этих планах регионального правительства со ссылкой на замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова пишет ИА «Уральский меридиан».

Обслуживать эти три города будет новый полигон ГКО и мусоросортировочный комплекс, который планируют построить власти. Для обслуживания Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского создадут отдельное административно-производственное объединение. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Точная информация о новом АПО-4 в схеме отсутствует. Мы решили обозначить вектор дальнейшего развития. Сейчас работа с бенефициарами только в начале, – уточняет Егор Свалов.