Школьникам и педагогам Нижнего Тагила вручили губернаторские премии. Фото: социальные сети Управления образования Нижнего Тагила
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его заместитель Павел Креков наградили лучших школьников и педагогов Нижнего Тагила. Им вручили губернаторские премии. Во «Дворце Молодежи» отметили учеников, с достижениями в интеллектуальной, спортивной, социально-значимой и творческой деятельности, а также учителей, подготовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.
- В этом году премию получили 18 юных тагильчан из школ №№ 32, 23, 10, 75/42, 95, Политехнической гимназии, гимназии № 18 и Лицея, - сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.
Также наградили 9 учителей из Городского дворца детского и юношеского творчества, школы № 32, Политехнической гимназии, гимназии № 18 и Лицея.
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