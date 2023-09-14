Волонтеры ВИЗ-Стали дали старт марафону «На крыльях добра»

Спартакиада на ВИЗ-Стали. Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Сталь

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) дали старт традиционному благотворительному осеннему марафону «На крыльях добра», который продлится до 30 сентября. Его ключевая тема – социальная помощь пожилым людям и ветеранам предприятия.

До 25 сентября на предприятии проведут благотворительный сбор необходимых пожилым людям вещей — одежды, обуви, предметов личной гигиены, продуктов долгого хранения и др. К акции присоединились активисты заводского Совета ветеранов: они свяжут для одиноких бабушек и дедушек шерстяные носки.

В рамках марафона пройдет конкурс осенней открытки из живых материалов среди детей сотрудников — их, вместе с собранными вещами и добрыми пожеланиями передадут в дом престарелых.

Мастер-класс для ветеранов. Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Сталь

23 сентября в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» с 10.00 до 13.00 состоится фестиваль «На крыльях добра». В программе — творческие мастер-классы для развития мелкой моторики, суставная гимнастика, живая почта для пожилых людей. Будут организованы специальные зоны активностей, где пенсионеры смогут поиграть в шахматы и шашки, принять участие в квизе на тему волонтерства и благотворительности.

24 сентября в 13.00 в парке Дворца молодежи пройдет мастер-класс для ветеранов завода по северной ходьбе.

Социальная поддержка пожилых людей – одно из ключевых направлений добровольческого движения, которое стало неотъемлемой частью корпоративной культуры ВИЗ-Стали. Заводские волонтеры шефствуют над ветеранами завода и помогают им в решении разных проблем, организуют для пенсионеров культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят просветительские акции и др.