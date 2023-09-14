Где отдыхают екатеринбуржцы на природе

Объем трафика на Каменном пляже в Екатеринбурге незначительно снизился. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Мобильный оператор Tele2 проанализировал самые популярные места отдыха у жителей Екатеринбурга. С мая и до наступления холодов екатеринбуржцы проводят время у водоемов. Абоненты, находящиеся в районах Таватуя, пляжа Пески и Золотого пляжа использовали наибольшее количество трафика.

Первое место по посещаемости занял пляж поселка Таватуй. Абоненты, находящиеся недалеко от водоема, загрузили количество данных, равное 3 тысячам фильмов в формате HD. Это количество год к году выросло на 30%. На втором месте по передаче трафика оказался район пляжа Пески. Количество переданных данных стало эквивалентно 2,5 тысячам фильмов – трафик вырос на 24%. В области Золотого пляжа объем трафика оказался почти таким же, как и в Песках. Эта локация заняла третье место рейтинга, показав рост трафика на 79%.

Также в Екатеринбурге и пригороде пользовались популярностью Огонь-пляж (объем трафика вырос на 42%), пляж на озере Песчаном (рост трафика год к году 56%), пляж Шишки (объем трафика вырос 24%), пляж в СНТ «Звездочка» (трафик показал рост в 3%).

Сильнее всех объем трафика вырос на Верх-Исетском пляже – там стали передавать на 162% больше данных, чем за аналогичный период в 2022 году. Объем трафика на Каменном пляже в Екатеринбурге незначительно снизился.