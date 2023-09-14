В Екатеринбурге пропал мужчина с татуировкой «LUCK» на пальцах

Поисками екатеринбуржца занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото: «Прорыв»

В Екатеринбурге несколько суток ищут 37-летнего мужчину. О местонахождении Сергея Мамаева неизвестно с 9 сентября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русого цвета, глаза голубые. К особым переметам можно отнести татуировка на пальцах левой руки «LUCK», - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синие джинсы, синюю ветровку с красными вставками и надписью «RUSSIA». На голове у Сергея Мамаева была черная бейсболка, на ноги обуты серые кроссовки.

Сейчас поисками екатеринбуржца занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом старшему координатору «Прорыва» Надежде по номеру 89521303370. Также вы можете обратиться в отдел полиции №12, набрав 83433564212.

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