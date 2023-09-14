На улицах Нижнего Тагила установили новые камеры фиксации

Камеры фиксации установили на нескольких улицах Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле для усиления контроля за соблюдением ПДД установили новые камеры видеофиксации нарушений. Новые камеры следят за превышением скорости, а также за непристегнутыми ремнями безопасности. Контроль за соблюдением правил снизит аварийность на улицах Нижнего Тагила. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Новая камера размещена по адресу Уральский проспект, 42 недалеко от Госпиталя имени Владислава Тетюхина. Эта камера контролирует соблюдением скоростного режима в пределах 60 километров в час при движении в сторону гипермаркета «Лента».

Еще одна камера работает на пересечении улиц Фрунзе и Черемшанская, она также фиксирует соблюдение скоростного режима в пределах этого же показателя.

Третья камера работает по улице Серова в районе ТЦ «Квадрат», на нее не реагируют радар-детекторы без GPS.

Также на южном подъезде к Нижнему Тагилу работают камеры, установленные для контроля непристегнутых ремней безопасности.