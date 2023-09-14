Люди после 60 лет стали вдвое чаще покупать новостройки Екатеринбурга

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Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» изучили портрет покупателя новостроек в Екатеринбурге и выяснили, что с января по август 2023 года люди «серебряного» возраста приобрели в два раза больше квартир, чем по результатам аналогичного периода прошлого года.

В проектах, которые выбирают люди старшего поколения, необходимо максимально учесть все детали – удобный доступ в дома, безбарьерную среду, функциональные и просторные входные группы, продуманную навигацию и лифты, соответствующие принципам инклюзивности. Внутренняя территория должна быть грамотно зонирована, предусматривая зоны отдыха и досуга, а также маршруты для прогулок.

- Это очень позитивный тренд для нас: здорово, что старшее поколение предпочитает жизнь в качественной среде с хорошей инфраструктурой – как социальной, так и досуговой. Стоит отметить, что большая доля таких клиентов (более 15%) – северяне из ЯНАО и ХМАО, которые после завершения рабочей деятельности переезжают в регион с более комфортным климатом. В рамках проектов мы стремимся создать такую среду, чтобы люди «серебряного» возраста могли ежедневно пользоваться всеми городскими удобствами и инфраструктурой, а также получать яркие впечатления, – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Девелопер возводит в Екатеринбурге жилой комплекс «Сибирский сад», который находится в восточной части города, на Сибирском тракте. Всего в микрорайоне будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32. До центра можно добраться всего за 15 минут. Общая площадь участка - 10 га. Проект кардинально преобразит локацию. Он объединит все самые главные запросы на комфортную жизнь: эффективные планировки, развитую инфраструктуру, масштабное озеленение, разноформатное благоустройство и безопасность. Здесь появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона.

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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