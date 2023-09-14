В Салехарде возводят новый микрорайон

Новый дома возводят в Салехарде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде началось строительство нового микрорайона Восточный, в котором появится десять объектов. Сейчас тут возводят первый пятиэтажный дом. Об этом пишет портал «Ямал 1».

– Пятиэтажный дом с пристроенным офисным блоком рассчитан на 31 семью, – информируют в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

На этой неделе стало известно, что в Салехарде началось строительство жилых домов в микрорайоне Солнечный, а также на улице Павлова. На каждом из участков появится по три дома. Часть квартир в микрорайоне продадут, а часть передадут жителям аварийного и ветхого жилья.

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