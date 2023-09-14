Екатеринбуржцы пожаловались на проблемы с автобусом №80

Горожане стали дольше ждать автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с автобусом №80. Горожане заметили, что транспорт этого маршрута стал ходить реже. Своими наблюдениям поделился свердловчанин по имени Александр в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

- Приблизительно такая же история продолжается более месяца. Прошу инициировать проверку перевозчика за последний месяц по маршруту № 80, - делится горожанин.

Неравнодушный екатеринбуржец обратился с жалобой в администрацию города. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в мэрии. Там заявили, что на данный момент перевозчик столкнулся с нехваткой водителей.

- Набор персонала идет на постоянной основе. В настоящее время на маршрут выходят шесть автобусов, при наборе водителей в первую очередь закрывается потребность маршрута 80. Комитет по транспорту в свою очередь на ежедневной основе отслеживает работу перевозчиков и в случае выявления нарушений выставляет штрафные санкции в рамках заключенных контрактов, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

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