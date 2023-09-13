В Талице виновник смертельного ДТП выплатит пострадавшему 1 миллион рублей

Водитель грузовика, виновный в смертельном ДТП в Талице, выплатит пострадавшему один миллион рублей в качестве моральной компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель грузовика, виновный в смертельном ДТП в Талице, выплатит пострадавшему один миллион рублей в качестве моральной компенсации. Авария произошла еще в июле 2023 года. Позже, когда был суд, газелиста приговорили сначала к принудительным работам, затем к лишению свободы, а потом снова к работам. Помимо принудительных работ сроком 1 год и шесть месяцев, он должен будет отдавать 10% зарплаты в доход государства.

В начале июля водитель Газели двигался по трассе Екатеринбург - Тюмень, однако он превысил скорость, не выдержал необходимую дистанцию и наехал на впереди идущую легковушку. При наезде, ее вытолкнуло на встречку и зажало между Газелью и тягачом.

- В результате аварии находящаяся на переднем пассажирском сиденье легкого автомобиля «ВАЗ-21150» супруга водителя от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, - сообщило ГИБДД Свердловской области.

Супругу погибшей женщины компенсируют моральный вред, однако судебный акт еще не вступил в силу.

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