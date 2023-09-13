C 16 сентября три автобуса начнут возить студентов из кампуса УрФУ на учебу

С 16 сентября студенты из кампуса УрФУ смогут ездить на учебу на автобусах №44, 56 и 65 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на этой неделе в микрорайон «Новокольцовский» могут отправиться три автобусных маршрута - №44, 56, а также 65. Их задача – доставлять на учебу студентов из кампуса УрФУ, а также возить жителей микрорайона. Запуск движения может произойти уже 16 сентября. В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили.

КАК ПОЙДУТ АВТОБУСЫ

− № 65 будет двигаться с интервалом в 8-10 минут. Всего будет ездить 15 больших автобусов;

− № 44 будет подъезжать к остановке раз в 15-35 минут. Двигаться по маршруту будут шесть автобусов среднего класса;

− № 56 будет ходить с интервалом движения в 10-24 минуты. По маршруту будут ездить 26 автобусов среднего класса.

Также в мэрии уточнили, что уже сейчас в «Новокольцовский» ходит маршрут №01 с интервалом в 8-15 минут. По нему ездит 12 автобусов большого класса.