В полицию 9 сентября обратилась мама пропавшего молодого человека Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

На Урале разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину из Нижнего Тагила. Данил Мамин несколько дней не выходит на связь.

- Он собирался на автобус до Екатеринбурга, а дальше планировал выехать в Санкт-Петербург. В настоящее телефон не в сети. В полицию с заявлением на розыск тоже обратились, - рассказал подписчик группы во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В день исчезновения Данил Мамин был одет в белые спортивные штаны, белые кроссовки, олимпийку. На правой кисти у него есть тату «За ВДВ».

В полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» рассказали, что в полицию 9 сентября обратилась мама пропавшего молодого человека. Установлен водитель автобуса, на котором ехал молодой человек до Екатеринбурга, его опросят. Появилась также информация, что 10 сентября мама, находясь в Екатеринбурге, созванивалась с сыном, предлагала встретиться, но он не смог. После этого связь с ним пропала.

Если вы знаете, где Данил Мамин может находиться, сообщите в дежурную часть отдела полиции №18 по телефону (3435) 47-71-02.

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