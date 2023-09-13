В Академический район запустят трамвайную ветку

Трамвай в Академический район запустят в январе 2024 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге этой зимой запустят новую трамвайную ветку в Академический район. Технический пуск прошел 6 сентября. Протестировать линию приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Длина новой линии составила 4,5 километра. Добраться в отдаленный район города можно будет из центра на общественном транспорте за 20 минут. Такой подарок жителям сделали в честь 300-летия Екатеринбурга.
Власти отметили, что работы иду с опережением графика. Для пассажиров трамвайная линия в Академический район откроется уже в январе 2024 года. Сейчас специалисты проводят обкатку путей.
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