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НовостиНедвижимость13 сентября 2023 10:46

В Академический район запустят трамвайную ветку

Технический пуск провели 6 сентября
Диана Ширшова
Трамвай в Академический район запустят в январе 2024 года

Трамвай в Академический район запустят в январе 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге этой зимой запустят новую трамвайную ветку в Академический район. Технический пуск прошел 6 сентября. Протестировать линию приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Длина новой линии составила 4,5 километра. Добраться в отдаленный район города можно будет из центра на общественном транспорте за 20 минут. Такой подарок жителям сделали в честь 300-летия Екатеринбурга.

Власти отметили, что работы иду с опережением графика. Для пассажиров трамвайная линия в Академический район откроется уже в январе 2024 года. Сейчас специалисты проводят обкатку путей.

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