Уральские дорожники применяют 3D-технологии при ремонте Серовского тракта

Система 3D-нивелирования применялась на трассе рядом с Невьянском. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские дорожники стали применять современные технологии для ремонта Серовского тракта. Система 3D-нивелирования применялась на трассе рядом с Невьянском. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Такая технология представляет собой систему контроля положения рабочего оборудования дорожной машины. Это позволяет эффективнее проводить работы.

- В этом сезоне мы применили систему 3D-нивелирования при выполнении работ по фрезерованию покрытия на участке Серовского тракта с 87-го по 94-й километр. Технология уже доказала свою эффективность. Налицо экономия материалов, времени и трудозатрат, – отметил директор Невьянского ДРСУ АО «Свердловскавтодор» Виктор Копанов.

Машина-сканер сначала анализирует существующие дорожное покрытие. На основе этой работы создается 3D-модель полотна. После чего выполняются ремонтные работы.

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